Госдума обсудит запрет на продажу вейпов в России в марте

В марте 2025 года в Госдуме планируют обсудить законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Соответствующий документ предложено включить в план работы на весеннюю сессию. Проект решения подготовил профильный комитет по охране здоровья, сообщает ТАСС.

Эту инициативу предложили представители КПРФ, а председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документ на рассмотрение профильного комитета. Законопроект предполагает изменения в действующий закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и никотиносодержащей продукции».

Согласно проекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю «никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления».

Аргументы авторов законопроекта:

Вейпы наносят значительный вред здоровью, провоцируя зависимость, респираторные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Молодежь − потребители вейпов − часто переходит на традиционное курение со всеми его негативными последствиями для здоровья.

Запрет торговли такими устройствами рассматривается как необходимая мера для улучшения общественного здоровья.

Авторы законопроекта также отметили, что подобная практика уже существует в ряде развитых стран.