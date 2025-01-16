Госдума обсудит запрет на продажу вейпов в России в марте

В марте 2025 года в Госдуме планируют обсудить законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Соответствующий документ предложено включить в план работы на весеннюю сессию. Проект решения подготовил профильный комитет по охране здоровья, сообщает ТАСС.
Эту инициативу предложили представители КПРФ, а председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документ на рассмотрение профильного комитета. Законопроект предполагает изменения в действующий закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и никотиносодержащей продукции».
Согласно проекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю «никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления».
Аргументы авторов законопроекта:
- Вейпы наносят значительный вред здоровью, провоцируя зависимость, респираторные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
- Молодежь − потребители вейпов − часто переходит на традиционное курение со всеми его негативными последствиями для здоровья.
- Запрет торговли такими устройствами рассматривается как необходимая мера для улучшения общественного здоровья.
Авторы законопроекта также отметили, что подобная практика уже существует в ряде развитых стран.