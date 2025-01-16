16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  102,8078   EUR  106,0971  

Новости

Больше новостей
Запрет продажи фастфуда детям и подросткам:
Комментировать
0
Отказ от ЕГЭ - это:
Комментировать
0
Аренда квартир в России дорожает. Вас это радует?
Комментировать
0
Вы довольны медицинским персоналом в Сургуте?
Комментировать
0
Вам интересно будет посмотреть, как Джуд Лоу сыграет Владимира Путина?
Комментировать
0
Больше опросов

​Будущее вейпов в России оказалось под вопросом

Госдума обсудит запрет на продажу вейпов в России в марте

​Будущее вейпов в России оказалось под вопросом
Фото: ru.freepik.com

В марте 2025 года в Госдуме планируют обсудить законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Соответствующий документ предложено включить в план работы на весеннюю сессию. Проект решения подготовил профильный комитет по охране здоровья, сообщает ТАСС.

Эту инициативу предложили представители КПРФ, а председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документ на рассмотрение профильного комитета. Законопроект предполагает изменения в действующий закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и никотиносодержащей продукции».

Согласно проекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю «никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления».

Аргументы авторов законопроекта:

  • Вейпы наносят значительный вред здоровью, провоцируя зависимость, респираторные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
  • Молодежь − потребители вейпов − часто переходит на традиционное курение со всеми его негативными последствиями для здоровья.
  • Запрет торговли такими устройствами рассматривается как необходимая мера для улучшения общественного здоровья.

Авторы законопроекта также отметили, что подобная практика уже существует в ряде развитых стран.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:19, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рост тарифов на электричество в три раза: панику отменить. Или все-таки не отменить? 719
  2. ​Москвичка отравилась квашенной капустой из «Магнита» 619
  3. Я не строитель, но не вижу оправдания затратам в более чем 20 миллионов на новое крыльцо мэрии Сургута 603
  4. Сегодня наш коллега и старый друг редакции Эдуард Иваницкий отмечает, трудно представить, 60 лет! 566
  5. Сургутянам напомнили о безопасности на льду после трагедии в речпорту 561
  6. Пять несовершеннолетних девушек вышли замуж в 2024 году в Сургутском районе 558
  7. В Сургут запустили прямые автобусные рейсы из Таджикистана 548
  8. ​Сургутские хирурги восстановили губу и вернули улыбку пациентке 545
  9. ​Сериалы вытеснили активный отдых у сургутян в праздники 530
  10. ​Сургут готовится к Крещению: стало известно, где оборудуют купели 519
  1. Если убрать внешний лоск, то Сургут становится все более депрессивным городом, который повторит судьбу Детройта 2747
  2. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 2588
  3. ​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления 1989
  4. ​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1706
  5. Два третьеклассника провалились под лед в Сургуте 1698
  6. Сургут накрыла сильная метель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1534
  7. Топ-5 самых теплых автобусов СССР // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1528
  8. ​Самолет Utair вернулся в Москву из-за утечки гидравлической жидкости 1527
  9. ​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1523
  10. ​Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей 1520
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 82668
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11384
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 9618
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 7399
  5. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7204
  6. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6940
  7. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6329
  8. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5432
  9. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5310
  10. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 4557

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика