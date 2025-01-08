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Эксперты предупреждают, что звонок от «родственника» может оказаться дипфейком

​Мошенники атакуют россиян с помощью дипфейков

Эксперты предупреждают, что звонок от «родственника» может оказаться дипфейком
Фото: ru.freepik.com

В 2024 году в России зафиксированы десятки тысяч случаев мошенничества с использованием дипфейков. И это только начало: эксперты прогнозируют, что в 2025 году их число вырастет в разы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные VisionLabs (структура МТС).

Технологии стали настолько продвинутыми, что жертве может позвонить «родственник» или даже «начальник», и отличить подделку становится все сложнее. Особенно опасны дипфейк-звонки в реальном времени.

Чаще всего такие атаки нацелены на пожилых людей, детей и тех, кто плохо знаком с основами интернет-безопасности. Например, в одном из случаев мошенники использовали дипфейк мэра Москвы Сергея Собянина.

Среди популярных уловок:

  • Замена лица во время видеозвонка или в «кружочках» в мессенджерах.
  • Подмена голоса под движения губ из оригинального видео.
  • Создание фальшивых, но реалистичных лиц для обмана.

Эксперты VisionLabs добавляют, что в 2024 году потери от кибермошенничества в России могут достигнуть 300 миллиардов рублей.

Как себя защитить? Просто перезвоните тому, кто вам якобы звонил и просил, например, личные данные или деньги, и убедитесь, что это был не мошенник. Эта простая мера поможет избежать неприятностей.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 95, комментариев: 0
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