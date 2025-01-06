Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» может вернуться в Россию

Ряд СМИ сообщают о намерении сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» вернуться в Россию. Так, телеграм-канал «Москва сейчас» сообщил, что компания зарегистрировала в стране более 50 товарных знаков.

«Университет гамбургерологии» зарегистрировал в России Макдоналдс. Еще компания подала более 50 заявок на регистрацию товарных знаков в России», – указали в сообщении.

По словам источника, говорить о возвращении «Макдоналдс» в Россию пока рано. Обычно западные компании подают такие заявки для того, чтобы не потерять бренд.

Напомним, что «Макдоналдс» ушел с российского рынка после 30 лет работы весной 2022 года.