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​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» может вернуться в Россию

​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию
Фото: «Москва сейчас» / t.me

Ряд СМИ сообщают о намерении сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» вернуться в Россию. Так, телеграм-канал «Москва сейчас» сообщил, что компания зарегистрировала в стране более 50 товарных знаков.

«Университет гамбургерологии» зарегистрировал в России Макдоналдс. Еще компания подала более 50 заявок на регистрацию товарных знаков в России», – указали в сообщении.

По словам источника, говорить о возвращении «Макдоналдс» в Россию пока рано. Обычно западные компании подают такие заявки для того, чтобы не потерять бренд.

Напомним, что «Макдоналдс» ушел с российского рынка после 30 лет работы весной 2022 года.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 88, комментариев: 0
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