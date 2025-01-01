​В России вступил в силу запрет на майнинг цифровой валюты в 10 регионах

С 1 января 2025 года в России начал действовать запрет на майнинг криптовалюты в десяти регионах, а также временные ограничения в трех субъектах страны. Постановление правительства будет действовать до 15 марта 2031 года и направлено на предотвращение энергодефицита, сообщили в Кабмине.

Майнинг полностью запрещен в следующих регионах:

Дагестан,

Ингушетия,

Кабардино-Балкария,

Карачаево-Черкесия,

Северная Осетия,

Чечня,

Донецкая и Луганская народные республики,

Запорожская и Херсонская области.

В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае майнинг запрещен лишь в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году это период с 1 января по 15 марта. В последующие годы ограничения будут действовать с 15 ноября по 15 марта.

Перечень регионов, где действует запрет, не является окончательным. Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики может расширить список при необходимости. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что регионы могут подавать заявки на введение подобных ограничений.

Запрет направлен на сохранение баланса энергопотребления и минимизацию рисков энергодефицита, особенно в регионах с ограниченными ресурсами энергосистем.