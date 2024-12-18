Устранение цифрового неравенства в Тюменской области продолжается

В Тюменской области продолжают расширять площадь подключения к интернету и телефонной связи. Благодаря программе «Устранение цифрового неравенства» доступ к интернету получили более 280 малых населенных пунктов региона, сообщает областной департамент информатизации.

С 2015 по 2021 год, в ходе первого этапа реализации программы, точки бесплатного коллективного доступа к сети «Интернет» подключили в 204 населенных пунктах. С 2021 по 2023 год, после запуска программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», базовые станции подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE были построены в 79 населенных пунктах. Еще в 14 населенных пунктах Тюменской области быстрый интернет и телефонная связь появятся до конца 2024 года.

Как сообщают в департаменте информатизации, в 2025 году постройка и запуск базовых станций пройдет в деревнях Шатанова, Новогеоргиевка, Бития, Хмелева, Аксарина и в селах Сеиты и Шешуки. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» до 2030 года планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населенных пунктах Тюменской области.

Напомним, что голосование за подключение малых населенных пунктов проводится через специальный раздел на портале Госуслуг или с помощью писем, отправленных на адрес Минцифры.

«Доступность связи – основа качественной и комфортной жизни в современном мире. Раньше сложно было представить устойчивый сигнал и быстрый интернет вне больших городов, но мы планомерно работаем над подключением все большего количества территорий», – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.