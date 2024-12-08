Ученые из Австралии разработали препарат для лечения деменции

Австралийская биотехнологическая компания Filamon Limited разработала препарат для лечения деменции. Лекарство ALPHA-003 предназначено для сохранения целостности жизненно важных клеток мозга и защиты их от разрушения, вызванного воспалением мозга, пишет New Atlas.

«Основная проблема большинства форм деменции заключается в разрушении ключевого структурного компонента клеток мозга, известного как микротрубочки. Эти длинные полые трубки жизненно важны для нормальной работы мозга. При деменции эти микротрубочки разрушаются, что приводит к гибели клеток мозга, – сказал профессор онкологии в Университете Западного Сиднея и соучредитель Filamon, доцент Киран Скотт. – На сегодняшний день никто не нашел способ предотвратить разрушение микротрубочек. Мы считаем, что ALPHA-003 может стать первым таким препаратом, стабилизируя два основных компонента клеток мозга, которые защищают микротрубочки от повреждений, – тау-белок и нейрофиламенты».

Доклинические исследования доказали работу нового препарата ALPHA-003. Компания Filamon планирует получить разрешение на клинические испытания препарата в 2026 году.