Более 62 процентов жителей Тюменской области систематически занимаются физкультурой и спортом, и возможностей для занятий спортом становится все больше. Об этом заявил заместитель губернатора Алексей Райдер на открытии спортивного комплекса «Юность» в Тюмени.

В регионе насчитывается более 4400 спортивных сооружений – стадионов, спорткомплексов, ледовых дворцов, лыжных баз, бассейнов, спортивных залов и площадок. Только за последние пять в Тюменской области лет появилось 350 новых спортивных сооружений. Поэтому задача достичь планки в 70 процентов тюменцев, систематически занимающихся спортом, вполне реальна, уверен замгубернатора.

Тюменская область вошла в число пилотных регионов федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». В рамках этого проекта в прошлом году были установлены четыре «умные» спортивные площадки, а в этом году открыт модульный многофункциональный комплекс «Юность».

«В следующем году такой же комплекс появится в Ялуторовске. А в Тюмени планируем возвести модульный плавательный бассейн. Оба этих проекта также будут возведены при федеральном софинансировании», – сообщил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.