91% жителей Ялуторовского района обеспечены спортивными объектами

В Тюменской области активно ведется строительство спортивных объектов – за пять последних лет возведено более 350, сообщает Главное управление строительства региона.

По обеспеченности спортивными объектами среди муниципалитетов региона лидирует Ялуторовский район. 91% жителей района имеет доступ к подобным площадкам.

Недавно у жителей Ялуторовского района появилась еще одна площадка для занятий спортом в селе Зиново. Новый комбинированный комплекс площадью 375 кв. метров построили рядом с местным Домом культуры. На площадке размещены разноуровневые турники для воркаута, специальные скамейки для выполнения упражнений, три уличных тренажёра, тут же оборудована детская площадка.

«С каждым годом активно развивается спортивная инфраструктура в нашем регионе. Если в 2000 году у нас было 1800 спортивных объектов, то сегодня эта цифра составляет 4386. Я благодарю глав муниципальных образований за их поддержку и вклад в развитие отрасли, а жителей – за стремление к активному и спортивному стилю жизни», – сказал директор областного департамента физической культуры и спорта Евгений Хромин на торжественной церемонии открытия новой площадки.

Отметим, что в июле 2024 года подобный комбинированный комплекс появился в селе Беркут. В ноябре состоялось торжественное открытие такой же площадки в селе Хохлово. Все три объекта построены благодаря гранту Губернатора Тюменской области.