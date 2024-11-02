Мужчинам в России рекомендуют воздержаться от романа на работе

В России мужчинам лучше воздержаться от романа на работе. Нормальные сотрудники должны иметь свои семьи, считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает издание «Газета.Ru».

По его мнению, достойные кандидаты на работу могут быть среди холостяков и разведенных, но их назначение «не должно становиться нормой».

«Я думаю, что дело не в ограничении прав кандидатов на рабочее место, а в том, что социальная норма – это семейный статус и для руководителя, и для сотрудников. Исключения возможны, но они не должны становиться нормой. Разумеется, есть достойные сотрудники и среди разведенных, и среди несемейных. Но нормой должен быть семейный статус. Развод не должен быть обыденностью, каким он, увы, стал в нашем обществе. Если мы желаем переместиться в парадигму традиционных ценностей, то развод должен рассматриваться как трагедия», – сказал он.

Кипшидзе добавил, что мужчины должны брать ответственность за создание семей, а не заводить романы на работе.

«Если речь идет о мужчинах, то они должны брать большую ответственность за создание семей, а не заводить легкие и необременительные связи, в том числе среди коллег по работе», – резюмировал представитель РПЦ.