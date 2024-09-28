Сенатор предложил давать дополнительные баллы родившим абитуриенткам

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо главе Минобрнауки России Валерию Фалькову с предложением ввести дополнительные баллы при поступлении в вуз абитуриенткам с детьми. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается рассмотреть предложение о введении дополнительных преференций при поступлении в высшие учебные заведения женщинам, родившим ребенка (детей), в течение года до подачи документов в вуз. Детей предлагается считать индивидуальным достижением, за который необходимо предусмотреть начисление максимального количества дополнительных баллов к результатам экзаменов», – говорится в письме.

По мнению Кутепова, такая мера позволит обеспечить возможности получения высшего образования женщинам с детьми.

«Кроме того, данная мера будет являться одной из мер для профилактики прерывания беременности, а также повышать статус семей с детьми», добавил сенатор.

Напомним, что сейчас в России при поступлении в вуз могут учитываться индивидуальные достижения, например, окончание школы с отличием, спортивные успехи и победы в олимпиадах. За них вуз начисляет абитуриенту до десяти баллов.