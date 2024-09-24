Центробанк выпустил три монеты серии «Российская (советская) мультипликация»

Вчера, 23 сентября, Центробанк выпустил в обращение три памятные монеты «Ежик в тумане» серии «Российская (советская) мультипликация». Одна из них серебряная номиналом 3 рубля, еще две номиналом 25 рублей ‒ из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, сообщает пресс-служба Банка России.

«Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте ‒ 31,1 г, проба сплава ‒ 925) имеет форму круга диаметром 39 мм. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «3 Рубля», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты ‒ цветное изображение героя мультфильма «Ежик в тумане», стоящего на холмике, выполненном в рельефе, на фоне пейзажа в тумане, созданного в технике лазерного матирования; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись «Ежик в тумане». Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты ‒ 7 000 штук», ‒ указали в сообщении.

На монетах номиналом 25 рублей изображен герой мультфильма «Ежик в тумане», стоящий на холме, на фоне пейзажа и тумана. Тираж монеты из стали с никелевым покрытием ‒ 850 тысяч штук, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием ‒ 150 тысяч штук. Выпускаемыми монетами можно рассчитываться на всей территории РФ.