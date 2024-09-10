Губернатор Тюменской области встретился с заместителем председателя правительства РФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился в Москве с заместителем председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко. В ходе встречи обсудили реализацию в Тюменской области нацпроектов, нацеленных на развитие науки, образования, молодёжной политики и спорта, сообщил глава региона.

Александр Моор рассказал о том, как идет строительство тюменского Межуниверситетского кампуса, реализуемого в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Он также поделился планами развития в регионе системы среднего профессионального образования, подчеркнув, что в этой сфере очень важна поддержка федерального центра.

Губернатор заверил вице-премьера, что финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы СПО «Мастер года» будет проведен в Тюмени на высоком уровне. «Он станет площадкой, где мы покажем лучшие примеры педагогического мастерства и эффективных технологий подготовки кадров», – отметил глава региона.

Обсуждение участия региона в государственных мерах поддержки по национальным проектам стало одной из основных тем встречи. Так, в рамках нацпроекта «Образование» за последние пять лет в области построено 30 школ, открыты три центра цифрового образования «ИТ-куб», работает сеть детских технопарков «Кванториум», на базе сельских школ действуют 28 центров «Точка роста».

Дмитрий Чернышенко высоко оценил работу Тюменской области по поддержке молодых ученых: «В Тюменской области действует Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. В нем более 40 научных, образовательных и индустриальных организаций, только в прошлом году разработано порядка 70 конкурентоспособных технологий. В регионе работает первый в России карбоновый полигон. Субъект также уделяет большое внимание вовлечению молодого поколения в сферу исследований и разработок: открыты 12 молодёжных лабораторий, создаётся межуниверситетский кампус».