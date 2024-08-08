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​В Тюменской области запускают производство натуральных лакомств для собак

Тюменский производитель запускает производство натуральных лакомств для собак

​В Тюменской области запускают производство натуральных лакомств для собак
Департамент АПК Тюменской области

Вскоре на полках торговых сетей региона появится новая линейка натуральных лакомств для собак под брендом «Исток». Инвестиционный проект реализуется при поддержке региональных властей.

В ассортимент войдут сушеные лакомства из продуктов убоя крупного рогатого скота: печень, сердце, легкое, рубец, аорта и многое другое.

Производство будет запущено на территории убойного цеха ООО «Исток» в деревне Тютрина Упоровского района. Ввод цеха в эксплуатацию запланирован на октябрь 2024 года, с ежемесячным объемом перерабатываемой продукции в 10 тонн.

– ООО «Исток» выступает «Агроагрегатором» в мясной отрасли, производит свою продукцию из мяса КРС фермерских и личных подсобных хозяйств. Является основным производителем и потребителем мяса от сельскохозяйственных кооперативов области, – рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Отметим, что местная продукция популярна в Тюменской области. Сельхозпроизводители развиваются, наращивают производство продуктов и расширяют рынки сбыта при поддержке региональных властей.


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Сегодня в 19:57, просмотров: 30, комментариев: 0
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