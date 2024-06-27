16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  84,9640   EUR  90,9874  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...

стал(а) больше пить из-за психологической напряженности 22.1%

стал(а) больше пить, потому что меня засасывает 3.4%

стал(а) больше пить, потому что нравится 5.5%

пью как обычно 31%

не пью 35.9%

не знаю 2.1%

Всего голосов: 145

Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?

Да 64.1%

Нет 28.1%

Мне все равно 7.8%

Всего голосов: 128

Комментировать
0
Больше опросов

​Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тюменской области

Более 300 работодателей Тюменской области представят вакансии на ярмарке трудоустройства

​Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

Более 300 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Тюменской области. 28 июня состоится федеральный этап масштабного мероприятия.

Как сообщает департамент соцразвития, основными и самыми крупными площадками ярмарки станут: спортивный комплекс «Центральный» в Тюмени, ТРЦ «Жемчужина Сибири» в Тобольске и концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ в Ишиме.

Гости всех площадок ярмарки смогут получить консультацию по вопросам обучения, трудоустройства и открытия собственного дела. Также у желающих будет уникальная возможность пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей.

В рамках мероприятий консультанты Кадрового центра и Центра «Мой бизнес» помогут спланировать карьеру и сделать первый шаг к открытию собственного дела. Профориентационные мастер-классы проведут образовательные организации. На ярмарках также будут организованы выставки-продажи продукции общественных организаций инвалидов и учреждений исполнения наказаний, самозанятых граждан, открывших собственное дело при поддержке органов службы занятости населения.

Организаторы отмечают, что на мероприятия можно приходить всей семьей – на площадках предусмотрены активности, направленные на семейную аудиторию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:41, просмотров: 77, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 1122
  2. ​Как отпразднуют День молодежи в Сургуте? // АФИША 504
  3. ​В Коми с рельс сошел пассажирский поезд Воркута-Новороссийск 499
  4. ​Дурной пример: сургутянин прыгнул в реку Сайма 495
  5. ​«Есть такая депутатская работа, результаты которой нельзя «пощупать». Например, сейчас мы спасаем бюджет развития Сургута» 378
  6. ​На сургутских дачах увеличивают электрическую мощность 338
  7. ​Девять миллиардов рублей направят на повышение зарплат учителям и врачам в Югре 333
  8. ​Летняя угроза: как правильно диагностировать грибковые инфекции 330
  9. ​Жители Федоровского переедут из аварийных домов в новые 315
  10. ​Из Ханты-Мансийска в Москву запустили ежедневые рейсы 308
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4423
  2. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 2003
  3. Время, вперёд! 1939
  4. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 1905
  5. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1846
  6. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 1688
  7. ​На пост мэра Сургута претендуют 28 человек 1552
  8. ​Югра в 15-й раз провела на своей площадке международный IT-форум. Подводим его основные итоги 1464
  9. Red Wings свяжет арктическую зону Югры и Москву 1410
  10. ​Сургутян приглашают на масштабный фестиваль в эти выходные 1405
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6075
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5702
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5501
  4. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4793
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4653
  6. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4423
  7. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3850
  8. ​В России грядет подорожание коммуналки 3645
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июня? // АФИША 3086
  10. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 2972

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика