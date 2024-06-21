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Тюменские компании реализуют проектыпо импортозамещению строительных материалов

Тюменские компании производят востребованные стройматериалы

Тюменские компании реализуют проектыпо импортозамещению строительных материалов
vk.com/tmninvest

В Тюменской области реализуются четыре инвестиционных проекта в области импортозамещения строительных материалов. Компании, реализующие проекты импортозамещения, завод стеновых материалов «Поревит» и ООО «Бронница», являются участниками строительно-индустриального кластера.

Завод «Поревит» – современное предприятие по производству стеновых блоков из автоклавного газобетона, силикатного кирпича и силикатных пазогребневых блоков. Сейчас завод проводит модернизацию, расширение бизнеса по производству стеновых изделий и тротуарной плитки, сообщила генеральный директор «Строительно-индустриального кластера» Юлия Ахметова.

Она также рассказала, что компания «Бронница» производит наиболее востребованные строительные материалы – газоблоки и керамзитоблоки. Вся продукция, производимая компаниями, находится в перечне импортозамещающей Минпромторга России. Проекты планируют реализовать до 2026 года.

Являясь участниками строительно-индустриального кластера, компании могут претендовать на господдержку. Начальник отдела финансовой поддержки Инвестиционного агентства Тюменской области Анастасия Филимонова пояснила, что промышленные предприятия могут воспользоваться государственной поддержкой и получить финансирование на дальнейшее развитие.

«Сегодня мы предлагаем промышленным компаниям региона поддержку, начиная от подбора земельных участков, до предоставления земли без торгов за один рубль аренды в год для масштабных инвестиционных проектов. Совместные инвестиционные займы можно получить по ставке 3% и 5% годовых сроком до пяти лет в объеме от 20 млн до 200 млн рублей», – сообщила Анастасия Филимонова.


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Сегодня в 18:56, просмотров: 75, комментариев: 0
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