В Менделеевском пробеге приняли участие 130 жителей Тобольского района

Менделеевский пробег в 21-й раз прошел в Тобольском районе Тюменской области. В нем приняли участие порядка 130 жителей района, преодолев дистанции 5 и 15 км, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Идея проведения забега принадлежит марафонцу Анатолию Березину. В этом году мероприятие приурочили к 190-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева.

Организатор события Сергей Коваль из спортивной школы «Молодость» рассказал об известном марафонце: «Анатолий Березин – легенда тобольского бега. На его счету – участие в более 60 марафонах и полумарафонах по всей России. Анатолию Максимовичу 83 год, а он не перестает активно заниматься спортом и ежегодно участвовать в забегах. В субботу он бежал без усталости, до победного! Также каждый год мы видим здесь ветеранов спорта».

В день пробега движение на трассе было ограничено, спортсменов сопровождали автомобиль и автобус с медицинскими работниками. По традиции на финише участников встречал актер театра в образе великого ученого. Бегунов угощали чаем и ухой от рыбака и участника гастрономического фестиваля «Уха – царица», тренера по хоккею спортивной школы N1 Андрея Карпова. Всем спортсменам, пробежавшим дистанцию 5 км, вручили памятные медали, а тем, кто преодолел 15 км – медали и призы.