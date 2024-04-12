Над Курганской областью прошел крестный ход с иконой Божией Матери от угрозы наводнения

Накануне, 11 апреля, в целях преодолеть стихийное бедствие, священники Курганской епархии совершили крестный ход по воздуху с чудотворной иконой Божией Матери. Плановый налет прошел на самолете АН-2, сообщает РПЦ Курганская епархия.

«Воздушное судно с экипажем из летного центра «Логовушка» пролетело по маршруту: Курган – Смолино – Утятское – Глядянское – Боровлянка – Звериноголовское – Куртамышский район – Кетовский район – Каргопольский район – Юлдус – аэродром «Логовушка». Полет проходил на высоте около 500 метров. Сопровождали святыню наместник Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава (Ваулин), благочинный Западного церковного округа протоиерей Михаил Артемов, благочинный Южного церковного округа иерей Константин Балин и председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Георгий Чирков», ― говорится в сообщении.

Во время полета священники читали акафист Божией Матери и совершали молебен о преодолении стихийного бедствия.

По словам главы Курганской митрополии, к нему неоднократно обращались православные жители области с просьбой совершить такой облет из-за угрозы наводнения. Инициативу активно поддержали региональные и федеральные СМИ.