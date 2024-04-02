Магазины России больше не смогут продавать просроченные и нелегальные товары на кассе

В России начался запрет на продажу просроченных и нелегальных товаров. С сегодняшнего дня под контроль попадут табачные изделия, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов. Позже закон распространится и на другие товары. Постановление правительства РФ в ноябре 023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре. Если срок годности товара уже истек, или товар запрещен к продаже контролирующими органами, или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», — уточнил заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Если система «Честный знак» зафиксирует отклонения —Роспотребнадзор проверит продавца.