Александр Моор назвал Беларусь одним из основных внешнеторговых партнеров региона

Республика Беларусь – один из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области среди стран СНГ. Об этом заявил глава региона Александр Моор на рабочей встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым.

На встрече, которая состоялась в правительстве Тюменской области, губернатор и белорусский дипломат обсудили перспективы развития и укрепления взаимных экономических и гуманитарных связей.

В 2023 году товарооборот между Тюменской областью и Республикой Беларусь увеличился в два раза, сообщил Александр Моор. В хозяйствах региона работают уже порядка трех тысяч единиц белорусской техники, на территории области открыты около двадцати магазинов белорусских продуктов питания. Тюменские производители экспортируют в Белоруссию семена сельскохозяйственных культур, продукцию животноводства.

Как отметил Дмитрий Крутой, активное сотрудничество между Республикой и регионом может развиваться в самых разных сферах – от строительства и жилищно-коммунального хозяйства до агропрома и туризма.

Александр Моор и Дмитрий Крутой договорились продолжить практику обмена представительными делегациями и бизнес-миссиями, которая способствует развитию двусторонних отношений. Представители белорусских компаний примут участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 в Тюмени. В свою очередь, Посол Республики Беларусь пригласил тюменскую делегацию на XI Форум регионов Белоруссии и России.