В России хотят наказывать за запрет на кормление грудью в общественных местах

В Госдуму планируют внести ряд законопроектов, посвященных защите и поддержке кормящих мам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

По ее словам, разработка мер поддержки кормящих мам ведется почти два года, но в ближайшее время работу активизируют. По этому вопросу в Госдуме 5 марта пройдет заседание рабочей группы. Участники обсудят создание в России федеральной программы поддержки грудного вскармливания. Она будет включать развитие института молочной кухни и банка грудного «донорского» молока, а также профстандарта для консультантов по грудному вскармливанию.

Татьяна Буцкая отметила, что один из разрабатываемых законопроектов коснется введения в стране штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Инициатива разрабатывается для того, чтобы найти законодательный способ пресечь случаи, когда организации выгоняют из своих заведений кормящих матерей, уточнила депутат. Одновременно документ будет предполагать и несколько правил для самих мам.

В комментарии газете юрист Виктория Чеснокова отметила, что в действующем законодательстве вопрос о допустимости грудного вскармливания в общественных местах не урегулирован, однако на него нет и запрета. По ее словам, кормление грудью в публичном пространстве не является нарушением общественного порядка с юридической точки зрения, а просьбы к женщине уйти — незаконны.