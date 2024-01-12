Центр поддержки пациентов создан в тюменской поликлинике № 12

Центр поддержки пациентов – новое структурное подразделение тюменской Городской поликлиники № 12, которое было выделено в 2023 году.

Как рассказала главный врач поликлиники № 12 Татьяна Клещевникова, Центр поддержки – это новая форма работы с пациентами, чтобы они могли высказаться или оперативно решить свою проблему.

Основное звено ЦПП составляют мобильные администраторы. Они передвигаются по поликлинике, общаясь с пациентами, помогая решать локально возникающие проблемы. Также сотрудники подразделения задают посетителям ряд простых вопросов и помогают оставить отзыв о работе поликлиники. В штате Центра поддержки работает регистратор. С ним можно связаться из любого корпуса поликлиники по короткому номеру телефона или обратиться лично.

Руководитель Центра Людмила Гринфельд отметила: «За несколько месяцев работы мы видим колоссальные результаты: сокращается количество обращений на всех других площадках. Иногда у пациента возникают вопросы из-за недостаточного информирования, он уходит домой неудовлетворенным и, естественно, оставляет негативный отзыв. В дальнейшем выясняется, что проблему можно было решить за пару минут – в поликлинике после окончания приема, или что вовсе никакой проблемы нет».

Как показывают результаты работы ЦПП, многие пациенты готовы благодарить медработников: 80 процентов откликов – позитивные отзывы о работе персонала поликлиники. Анализ сведений, полученных сотрудниками центра, влияет на кадровые и управленческие решения, в том числе по вопросам профобучения, добавили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.