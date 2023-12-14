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​Тюменские предприниматели и самозанятые оформили займы на сумму 419 млн рублей

Тюменским бизнесменам в 2023 году дали 213 займов

​Тюменские предприниматели и самозанятые оформили займы на сумму 419 млн рублей
Фото: freepik.com

213 займов на сумму 419 млн рублей выдал предпринимателям и самозанятым Фонд микрофинансирования Тюменской области с начала 2023 года, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Фонд помогает бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Относительно прошлого года мы увеличили объем финансовой поддержки предпринимателям и самозанятым гражданам в Тюменской области на 30%, как по количеству выданных займов, так и по объему денежных средств. Сейчас в Фонде работают 8 программ для развития бизнеса», – отмечает генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.

Самой популярной программой является программа «Развитие», по которой выдано 88 микрозаймов на сумму 241,9 млн рублей. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в этом году Фонд микрофинансирования запустил новую программу – «Инвестиционные займы», которая предусматривает увеличенный срок кредитования на 5 лет. По ней выдано 22 займа на сумму 53 млн рублей.

Для субъектов МСП максимальная сумма займа составляет 5 млн рублей, для самозанятых граждан – 500 000 рублей под ставку Центрального Банка РФ.


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Сегодня в 18:05, просмотров: 68, комментариев: 0
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