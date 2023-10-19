В Тюменской области погорельцы отмечают новоселье

Свыше 250 жителей Тюменского и Тобольского районов, чье имущество пострадало из-за пожаров весной, получили поддержку из областного бюджета, сообщил губернатор Александр Моор.

«Жители Тюменской области, чьи дома пострадали из-за огня, уже отмечают новоселье. Как и обещал, поддержали всех, кого коснулась беда. Только погорельцам из Тюменского района мы выплатили более 100 млн рублей. Сделали это оперативно, чтобы люди за лето смогли решить вопрос с жильем, восстановить постройки, обзавестись хозяйством», – рассказал глава региона.

Так, у супругов Панченко из села Успенка дом сгорел полностью, хозяева смогли вывезти только документы и ценные вещи. На компенсационные выплаты супруги приобрели новое жилье.

У семьи Людмилы Лепешкиной в Успенке была своя сыроварня, изготавливали продукцию из козьего молока. В пожаре домашние животные и скот погибли. Губернатор лично встречался с Людмилой в мае на месте пожара и пообещал помочь. Лепешкины справились с бедой и не опустили руки. Семья воспользовалась программой социального контракта и восстановила хозяйство. Первую продукцию от новой сыроварни хозяева рассчитывают получить к зиме.

«Одна из главных задач сейчас – минимизировать последствия лесных и природных пожаров, – подчеркнул Александр Моор. – Ведем работу в этом направлении».