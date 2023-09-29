Предприниматели Тюменской области и Азербайджана договорились о сотрудничестве

Тюменские компании приехали в Азербайджан с бизнес-миссией. Это уже второй визит тюменской делегации в Баку в 2023 году. Поездка организована Центром поддержки экспорта Тюменской области.

С 27 по 29 сентября в городе Баку пройдут деловые встречи. Тюменскую область представляют: ООО «Айронэкс» – производство металлической мебели; ЗАО «Тюменский машиностроительный завод» – диски сцепления для всех видов грузовой, автобусной и техники отечественного производства; ООО «Окейч» – тюменская фабрика по производству снеков; ООО «Физзберри» – натуральные безалкогольные напитки.

Организаторы бизнес-миссии предоставляют участникам помощь в поиске потенциальных покупателей, оказывают содействие в организации деловых переговоров, осуществляют техническое и лингвистическое сопровождение переговорного процесса.

В первый день деловой поездки делегация Тюменской области посетила торговое представительство России и Российский экспортный центр в Азербайджане. В рамках бизнес-миссии состоятся B2B встречи с азербайджанскими предпринимателями.

Во время первой бизнес-миссии была заложена модель взаимодействия Тюменской области с Азербайджаном, ориентированная, на потребности местных партнеров, индивидуальный подход и готовность к различным форматам сотрудничества.