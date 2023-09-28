Летом в Тюменской области вырос поток туристов

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту турпотока в летний сезон 2023 года. Об этом заявил губернатор Александр Моор, поздравляя специалистов туристической отрасли с Всемирным днем туризма.

Александр Моор отметил, что Тюменская область демонстрирует хорошие темпы развития туристической отрасли: «Практически все муниципалитеты создают свои интересные для гостей турпродукты: в сфере агро и экотуризма, организуют событийные мероприятия и фестивали. Но, конечно, наибольшая доля внимания принадлежит главным точкам притяжения: Тюмени – термальной столице России и древней столице Сибири – Тобольску, городу, где сохранена богатая история, но в то же время активно развиваются современные общественные пространства и инфраструктура».

Уже стали настоящими брендами многие уникальные туристические события региона. Такими являются, например, фестиваль «Лето в Тобольском кремле» и традиционная битва блинопеков в Ялуторовске, которые вновь с большим размахом прошли в этом году в районах области.

Глава региона подчеркнул, что достойные результаты развития отрасли, постоянный рост интереса туристов, появление новых идей, привлекательных маршрутов и проектов – во всем этом немалая заслуга специалистов туриндустрии.