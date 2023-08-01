Каждый желающий может придумать название фигуры, которую представят сургутские «Барсы»

Пилотажная группа сургутских «‎Барсов» запустила в своей официальной группе опрос на тему названия фигуры. Ее они намерены представить на предстоящих соревнованиях по самолетному спорту.

«‎На авиашоу мы представили новую фигуру в нашей программе, название которой ранее предлагалось придумать зрителям. С нетерпением ждем ваших оригинальных названий данного элемента. Пишите, предлагайте, именуйте. Будем чрезвычайно признательны всем!» – говорится на странице сообщества.

Свои предложения желающие могут оставить здесь.

Напоминаем, что в Сургуте на аэродроме «Боровая» с 14 по 20 августа пройдут Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту.