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Сургутские «‎Барсы» ищут название для пилотажной фигуры

Каждый желающий может придумать название фигуры, которую представят сургутские «Барсы»

Сургутские «‎Барсы» ищут название для пилотажной фигуры
Фото: vk.com/surgut_aerobatic_team

Пилотажная группа сургутских «‎Барсов» запустила в своей официальной группе опрос на тему названия фигуры. Ее они намерены представить на предстоящих соревнованиях по самолетному спорту.

«‎На авиашоу мы представили новую фигуру в нашей программе, название которой ранее предлагалось придумать зрителям. С нетерпением ждем ваших оригинальных названий данного элемента. Пишите, предлагайте, именуйте. Будем чрезвычайно признательны всем!» – говорится на странице сообщества.

Свои предложения желающие могут оставить здесь.

Напоминаем, что в Сургуте на аэродроме «Боровая» с 14 по 20 августа пройдут Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 35, комментариев: 0
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