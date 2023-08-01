Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту пройдут в Сургуте

В Сургуте на аэродроме «Боровая» с 14 по 20 августа пройдут Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту. На площадке соберутся любители самолетного спорта из разных регионов страны, сообщил мэр города Андрей Филатов.

«Мы примем 35 спортсменов из Югры, Самарской, Воронежской, Калужской, Ивановской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы. Среди них абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на Як-52 Александр Мякишев. Будем ждать выступления и нашего чемпиона Ивана Барсова», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Запланированы тренировочные и соревновательные полеты, показательные выступления сургутской пилотажной группы "Барсы", выступления парашютистов, показ авто, мото, велотехники, работ авиамоделистов, концертная программа. Основные мероприятия для зрителей пройдут 19 августа.