Александр Моор выступил на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр реализует 54 проекта по направлениям «Биобезопасность», «Арктика», «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии» и «Нефтехимия». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Западно-Сибирский НОЦ был создан по поручению президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». Он объединяет исследовательский потенциал 11 университетов, 15 научных организаций, 10 компаний и 5 структур поддержки инноваций из Тюменской области, Югры и Ямала.

Александр Моор сообщил, что по итогам 2022 года полностью выполнены показатели программы развития НОЦ и получены конкретные научно-технические результаты. Он привел в пример исследовательские проекты, итогом реализации которых стали разработка и практическое внедрение инновационных технологий. По словам губернатора, 755 миллионов рублей составил общий объем региональных субсидий на ключевые технологические проекты за 2019–2022 годы. Для финансирования масштабных исследований фундаментального характера работает программа региональных мегагрантов. Налажена межрегиональная инфраструктура вывода на рынок новых продуктов и технологий.

«Наш подход – сочетание прорывных технологических инноваций с наращиванием интеллектуального капитала. Мы твердо придерживаемся выбранных научно-технических приоритетов и в полном объеме выполняем обязательства перед научными и промышленными партнерами в части комплекса региональных мер поддержки. Все инструменты для этого созданы», – отметил Александр Моор.