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​Движение по путепроводу через Транссибирскую железнодорожную магистраль в Ялуторовске открыто

Ялуторовск и Голышманово с рабочей поездкой посетил Александр Моор

​Движение по путепроводу через Транссибирскую железнодорожную магистраль в Ялуторовске открыто
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор совершил рабочую поездку в Ялуторовск и Голышмановский городской округ, сообщает пресс-служба главы области.

Губернатор торжественно открыл движение по автомобильному путепроводу через Транссибирскую железнодорожную магистраль в Ялуторовске. «Появление каждого нового объекта транспортной инфраструктуры меняет к лучшему жизнь людей и создает новые возможности для социально-экономического развития наших муниципалитетов», – отметил Александр Моор.

Он рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в области, подчеркнув, что это – одно из приоритетных направлений работы регионального правительства.

Во время посещения Голышмановского городского округа губернатор осмотрел современный комбикормовый завод компании «Руском», построенный в рамках реализации инвестпроекта по созданию комплекса выращивания и переработки бройлеров. Мощность завода – 140 тысяч тонн продукции в год, здесь выпускают 19 марок комбикормов, доложил главе региона директор компании Иван Бондаренко.

Александр Моор отметил, что сегодня бизнес очень активно вкладывает средства в развитие сельского хозяйства: «В Голышмановском городском округе построена современная птицефабрика. Продолжается реконструкция элеватора. Очень важно, что в результате создано более тысячи рабочих мест. Чтобы обеспечить достойные условия для специалистов, компания возводит для них служебное жилье. Это еще одно яркое подтверждение того, что тюменский агропромышленный комплекс очень привлекателен для инвесторов», – отметил губернатор.


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Сегодня в 16:59, просмотров: 60, комментариев: 0
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