Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на сессии ПМЭФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на сессии «Новая реальность: актуальные направления развития регионов», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что сегодня перед Россией вновь стоят задачи, сравнимые по масштабам с бурным освоением Западной Сибири в 60–70-х годах ХХ века.

«Я всегда удивлялся, как раньше без мобильных телефонов, без Интернета наша страна построила в Западной Сибири десятки городов и тысячи километров дорог, освоила сотни нефтегазовых месторождений. И это за 20–25 лет. Сейчас настал период, когда и нам пора мыслить большими масштабами», – уверен Александр Моор.

Губернатор считает, что если сегодня Россия активно продвигается по пути достижения суверенитета во всех сферах, от культуры до экономики, то принцип суверенизации интегрируется в управленческие стратегии не только на федеральном уровне, но и в регионах.

По мнению Александра Моора, стране нужна отечественная методологически выверенная школа управления для долгосрочного планирования и реализации крупных проектов.

«Управление – это про отношения людей. А отношения людей формируются на базе духовности, нравственных принципов. И наука управления в стране должна быть своя. Нужно не просто обмениваться лучшими практиками. Нужна своя мощная фундаментальная наука», – подчеркнул Александр Моор. Позицию главы Тюменской области разделили многие участники «Клуба губернаторов».