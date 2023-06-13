Югру признали одним из самых пожароопасных регионов России

Югра входит в число самых пожароопасных регионов России. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

«По сводкам, это Ханты-Мансийский автономный округ, у них больше пяти тысяч гектаров горит, Алтайский край, около четырех тысяч, Свердловская область», – цитирует Абрамченко РИА «Новости».

За прошлую неделю, с 5 по 11 июня, в ХМАО ликвидировали 10 ландшафтных пожаров на площади 4 979 га, 85 лесных пожаров на площади 10 600 га и 3 возгорания на землях ООПТ — в государственном заповеднике «Юганский на площади 474 га.