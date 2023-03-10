Врачи из Тюмени выезжают к жителям Абатского района

С 10 по 20 марта более 20 врачей-специалистов окажут медицинскую помощь жителям Абатского района в рамках реализации нового проекта «Здоровое село». Тюменские врачи проведут осмотр, диагностику, назначат или внесут изменения в лечение, дадут рекомендации пациентам.

Поселки и села Абатского района врачи объедут по установленному графику. После осмотра врачом-терапевтом или фельдшером пациентам можно записаться к узким специалистам. В Молодежном центре села Абатское будут принимать врачи: терапевт, кардиолог, эндокринолог, врач-УЗИ, невролог, хирург, гастроэнтеролог, онколог, гериатр, психиатр-нарколог, специалист центра СПИД.

Для жителей района тюменскими врачами будут проведены «Школы здоровья», а для врачей района – мастер-классы и обучающие семинары по самым актуальным темам. В «Палатке здоровья» специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики измерят артериальное давление, проведут обследования на кардиовизоре и биоимпедансометрию.

Проект «Здоровое село» направлен на сохранение и укрепление здоровья, ранее выявление хронических заболеваний и повышение продолжительности жизни сельского населения.

Справочно: для проведения медицинского осмотра пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Информацию по работе выездной бригады проекта «Здоровое село» можно получить по телефону регистратуры Абатской районной больницы: 8(34556)41633.