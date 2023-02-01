16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5174   EUR  76,3004  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра присоединится к Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»

Югорчан зовут поучаствовать в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»

​Югра присоединится к Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»
https: rgdb.ru

Югра присоединится к седьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие пройдет с 7 по 14 февраля. Цель - приобщение детей к чтению и сбор книг для нуждающихся библиотек.

Присоединиться к акции могут все желающие. «С 7 по 14 февраля можно передать книги для российских библиотек, которые нуждаются в пополнении и обновлении фондов. Их будут принимать на базе книжных магазинов, школ и других организаций страны», - сообщили в пресс-службе правительства ХМАО

Традиционным участником события станет Государственная библиотека Югры. Для жителей округа там пройдут книжные выставки, мастер-классы и творческие встречи.

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!» проходит уже шесть лет. К ней присоединились 85 регионов страны. Совместными усилиями удалось собрать и передать в нуждающиеся организации более 800 000 книг.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:06, просмотров: 112, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. У самолета Utair обнаружили неполадки перед посадкой в Сургуте 802
  2. Альберт Бахтизин: «Такая огромная и богатая ресурсами территория пустовать не будет» 792
  3. Экс-чиновница из Сургута отправится в колонию за взятку в 500 тысяч рублей 772
  4. МТС запускает платформу для создания коммуникационных сервисов 712
  5. ​Где купить квартиру в Сургуте: топ-5 комфортных жилых комплексов 691
  6. Более 35 тысяч жителей ХМАО болеют раком 685
  7. Житель Югры получил 12 лет колонии за поджог военкомата 653
  8. Перинатальный центр Нижневартовска признал лучшим в России 643
  9. Будем жить в Тюмени: югорчан приглашают на выставку загородной жизни и недвижимости 592
  10. На Сургутской лыжне ждут детсадовцев 576
  1. ​Крюк на кладбище 2025
  2. В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО 1960
  3. Администрацию Сургута покинет замдиректора ДАиГ Алексей Усов 1945
  4. «Кот в сапогах 2: Последнее желание» // Впервые вижу 1847
  5. ​Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер 1816
  6. Югорчане смогут увидеть яркую комету невооруженным глазом 1759
  7. В России в ближайшие месяцы наличными придется платить намного чаще, чем сейчас 1701
  8. 14 раз югорчане пытались передать телефоны заключенным: у них ничего не вышло 1683
  9. ​Депутатам всех уровней можно будет не публиковать декларации – хорошо это или плохо? 1683
  10. ​Мелочь, а неприятно 1678
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8146
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5547
  3. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4423
  4. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 4132
  5. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 4061
  6. ​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3605
  7. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 3506
  8. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3505
  9. Еще одна брешь 3304
  10. Как восстановить режим сна после праздников // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3277

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика