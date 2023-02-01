Югорчан зовут поучаствовать в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»

Югра присоединится к седьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие пройдет с 7 по 14 февраля. Цель - приобщение детей к чтению и сбор книг для нуждающихся библиотек.

Присоединиться к акции могут все желающие. «С 7 по 14 февраля можно передать книги для российских библиотек, которые нуждаются в пополнении и обновлении фондов. Их будут принимать на базе книжных магазинов, школ и других организаций страны», - сообщили в пресс-службе правительства ХМАО

Традиционным участником события станет Государственная библиотека Югры. Для жителей округа там пройдут книжные выставки, мастер-классы и творческие встречи.

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!» проходит уже шесть лет. К ней присоединились 85 регионов страны. Совместными усилиями удалось собрать и передать в нуждающиеся организации более 800 000 книг.