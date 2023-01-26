16+
Логотип Сиапресс
USD  69,1263   EUR  75,3348  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​556 студентов вузов Тюменской области приглашенных на заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

В заключительном этапе олимпиады «Я – профессионал» примут участие 39 335 студентов

​556 студентов вузов Тюменской области приглашенных на заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
Фото: admtyumen.ru

В заключительном этапе VI сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» свои силы проверят 39 335 участников из разных регионов России, из них 556 участников – из вузов Тюменской области.

Заключительный этап пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн, в зависимости от направления.

«Студентов ждут практические задания по тем направлениям, по которым они набрали достаточное количество проходных баллов. Его определяет специальная комиссия, состоящая из представителей ведущих вузов страны. Заключительный этап продлится с февраля по апрель, а итоги состязаний будут подведены в мае», – рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара отметила, что Тюменская область вошла в двадцатку лидеров по числу участников отборочного этапа: «Самыми популярными направлениями среди студентов региона стали: «Нефтегазовое дело», «Экология» и «Юриспруденция». Этих ребят ждут практические кейсы от ведущих компаний страны, которые помогут им понять, чего ждут от них работодатели и какие вызовы ставит перед ними рынок труда. Благодаря этому наши олимпиадники выходят подготовленными к реальным рабочим задачам и с успехом находят стажировки через карьерный портал «Я – профи», а также получают предложения о дальнейшей работе».

«Я – профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Дипломанты «Я – профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии.


нравится (0) не нравится (0)
26 января в 23:23, просмотров: 102, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Три человека погибли в ДТП под Сургутом 981
  2. В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО 880
  3. В Сургутском районе продают элитный загородный дом с цехом по производству колбас 529
  4. В ДТП с большегрузами под Нефтеюганском никто не выжил 513
  5. 20 тысяч сургутских школьников и студентов посещают музеи и театры с Пушкинской картой 511
  6. Нефтеюганец на «Лексусе» заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду 510
  7. ​В России принят закон, который позволит местным властям не допускать строительство уродливых зданий (или нет) 441
  8. В Сургуте отремонтируют музейный центр и купеческий дом 430
  9. Как помочь человеку при приступе эпилепсии? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 418
  10. «Двоится в глазах»: врачи Сургутской травмбольницы спасли зрение 65-летней пациентки 416
  1. ​Дети с холодным оружием в кафе: это лишь первые результаты маргинализации гуманитарного капитала в России. Ждите дальше 2143
  2. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 2138
  3. В Нижневартовске пройдет молодежный форум «Нефтяная столица» 2096
  4. ​Как так получилось, что восточная часть Сургута остро нуждается в поликлинике, но ее нельзя просто так начать строить? 2043
  5. В Сургуте пройдет открытие зимнего парка развлечений с катком 1972
  6. Азербайджанская диаспора Сургута не поддержала оскорблявшую русских Раю Мамедову 1892
  7. ​В Югре продлили сроки экологической акции «Спасти и сохранить» 1854
  8. Крещение в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 1844
  9. Алишер Хайдаров: «Это классное ощущение, когда ты играешь себя» 1837
  10. В Пыть-Яхе сотрудник автомойки намыл тару из-под бензина на полмиллиона рублей 1778
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7824
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5215
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4461
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4414
  5. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4283
  6. ​«Государственный человек» 4236
  7. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4129
  8. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3761
  9. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3715
  10. ​Строить и еще раз строить: «Сибпромстрой» подвел итоги года и поделился планами на новый 3479

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика