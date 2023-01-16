16+
Логотип Сиапресс
USD  67,5744   EUR  73,1131  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Госдуме предложили разрешить оплачивать маткапиталом услуги ЖКХ

В России предложили тратить материнский капитал на услуги ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить оплачивать маткапиталом услуги ЖКХ
Фото: Shutterstock

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась квице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщили «Известия».

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», – указала парламентарий в обращении.

Также Яна Лантратова отметила, что увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года сказалось на динамике расходов россиян, и в первую очередь ударит по малообеспеченным слоям населения. По ее словам, возможность оплаты услуг ЖКХ за счет средств маткапитала позволит освободить семьи от трат на несколько лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:40, просмотров: 144, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Свыше 180 человек мобилизовали из Сургутского района 1180
  2. Сквер Геологоразведчиков в Сургуте ждут серьезные изменения 958
  3. Дом купца Клепикова вошел в число лучших культурных заведений России 871
  4. Югорские мужчины недовольны ранним выходом на пенсию женщин 838
  5. ​Умер актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе 827
  6. ​В Югре сокращается число больных ОРВИ и гриппом 700
  7. Лучшие фильмы «Золотого глобуса» // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 659
  8. ​Бастрыкин взял на контроль нападение на врача в больнице Мегиона 334
  9. В России может появиться единая платежка за ЖКУ 320
  10. Югорчанин попался на незаконной охоте на соболей 267
  1. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2736
  2. В Мегионе из-за аварии на теплотрассе в домах пропало отопление 2123
  3. В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину 2010
  4. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 2002
  5. ​Цепляемся за норму 1989
  6. ​Деды и дети 1929
  7. Еще одна брешь 1834
  8. В Нефтеюганске при пожаре в жилом доме пострадали люди // ВИДЕО 1756
  9. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 1741
  10. Житель Сургута продает уникальный метеорит за 10 миллионов 1698
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4738
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4484
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4293
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3754
  5. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3696
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3557
  7. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3556
  8. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3435
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3424
  10. ​«Государственный человек» 3329

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика