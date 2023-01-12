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Призывной возраст в России могут повысить до 30 лет этой весной

В Госдуме хотят увеличить призывной возраст до 30 лет в весенний призыв

Призывной возраст в России могут повысить до 30 лет этой весной
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о возможном переходе на новую систему призывного возраста в России в весенний призыв этого года.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования. А после – привести эти данные в соответствие с военным заданием», – рассказал депутат в интервью «Парламентской газете».

Также Андрей Картаполов отметил, что в первое время призывать будут «по смешанному типу», то есть мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. По словам парламентария, полный переход к новой системе призыва займет от года до трех лет.


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Сегодня в 12:27, просмотров: 152, комментариев: 0
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