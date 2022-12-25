Спикер Госдумы Володин предложил поднять налоги для уехавших из страны россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить налоговые преференции для покинувших страну россиян и ввести для них повышенную ставку. По его словам, соответствующий законопроект уже разрабатывается, пишет РБК.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся». «Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — добавил спикер Госдумы.

В конце ноября глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что ведомство склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших россиян, продолжающих вести бизнес или работать из-за границы, на уровне 13%.