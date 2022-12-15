Россиянам не хватает денег для покрытия всех расходов на празднование Нового года

Около 15% жителей России намерены взять кредит на новогодние подарки и стол. Причем, еще 25% задумываются об этом, но пока что сомневаются, рассказали в «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансовой экосистемы Unicom.

«Новый Год всегда оказывает финансовую нагрузку на бюджет, поэтому часть заемщиков воспользуются кредитами, чтобы отметить праздник. Согласно нашему опросу, так собираются сделать 15% россиян. 60% сообщили, что не будут прибегать к кредитам. Урезать траты собираются 50% респондентов. Надеются на выплату премии по итогам года или «тринадцатую зарплату» – 3% опрошенных. А 7% займут деньги у друзей и родственников», — отметил гендиректор компании Дмитрий Африканов.

Вместе с тем, 72% опрошенным сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на Новый год. А 60% - ожидают, что празднование серьезно скажется на их бюджете.

Напоминаем, ранее стало известно, что в России новогодний стол подорожал за год на 14%.