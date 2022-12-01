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Новогодний стол подорожал за год на 14% в России

На 14% выросла стоимость новогоднего стола за год

Новогодний стол подорожал за год на 14% в России
Фото: pixabay

Стоимость продуктов для новогоднего стола подорожала в среднем за год на 14%. Семье из четырех человек он может обойтись в 12 тысяч рублей, сообщила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева.

Для расчета взяли стоимость:

  • продуктов для салата оливье, сельди под шубой,
  • красной икры,
  • красной рыбы,
  • нарезки сыра, сырокопченой колбасы и овощей,
  • шоколадных конфет,
  • торта,
  • мандаринов,
  • шампанского и сока,
  • тарталеток,
  • сливочного масла.

«За год прирост средней стоимости новогоднего стола составил около 14%. Основными "драйверами" роста стали рыбные и мясные деликатесы»,— сообщила Светлана Казанцева агентству «Москва».

Стоимость новогоднего стола может серьезно разниться в зависимости от напитков. Если дополнить стол недорогим шампанским и обычными соками, траты на него составят 5 тыс. руб., с дорогими напитками — 12 тыс. руб.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 126, комментариев: 0
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