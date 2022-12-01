На 14% выросла стоимость новогоднего стола за год

Стоимость продуктов для новогоднего стола подорожала в среднем за год на 14%. Семье из четырех человек он может обойтись в 12 тысяч рублей, сообщила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева.
Для расчета взяли стоимость:
- продуктов для салата оливье, сельди под шубой,
- красной икры,
- красной рыбы,
- нарезки сыра, сырокопченой колбасы и овощей,
- шоколадных конфет,
- торта,
- мандаринов,
- шампанского и сока,
- тарталеток,
- сливочного масла.
«За год прирост средней стоимости новогоднего стола составил около 14%. Основными "драйверами" роста стали рыбные и мясные деликатесы»,— сообщила Светлана Казанцева агентству «Москва».
Стоимость новогоднего стола может серьезно разниться в зависимости от напитков. Если дополнить стол недорогим шампанским и обычными соками, траты на него составят 5 тыс. руб., с дорогими напитками — 12 тыс. руб.