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В России сократилось число резюме от мужчин младше 45 лет

Число соискателей-мужчин младше 45 лет сократилось в России

В России сократилось число резюме от мужчин младше 45 лет
Фото: unsplash.com

В России в процентном соотношении сократилось число резюме мужчин младше 45 лет. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, который проанализировал около 300 000 активных резюме, пишет РБК.

«В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. <...> Количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет», — говорится в сообщении.

Аналитики портала проанализировали резюме по 15 специальностям, в том числе по вакансиям на должность курьера, охранника, программиста, электрика, менеджера по продажам, тестировщика ПО/QA (Quality Assurance) и др. По данным сервиса, число соискателей в возрасте старше 45 лет не увеличилось только по последней специальности. По остальным же доля «возрастных» соискателей выросла.

Больше всего резюме от мужчин старше 45 лет представлено по специальностям инженер-механик (17%), плотник (15%), охранник (14%), инженер-энергетик и инженер контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА, по 13%).


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Сегодня в 15:32, просмотров: 115, комментариев: 0
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