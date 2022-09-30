В Финляндии закрыли границу для российских туристов

В Финляндии приняли решение о закрытии государственной границы для российских туристов с 30 сентября текущего года. Об этом сообщило правительство страны.

«Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», – отмечается в сообщении пресс-службы кабмина Финляндии.

Ограничение на въезд распространяется как на приезжающих туристов, так и на транзит в другие страны через Финляндию. Отмечается, что такое решение финского правительства связано с быстро растущим объемом туристов, прибывающих в страну.