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Финляндия закрыла границу для россиян

В Финляндии закрыли границу для российских туристов

Финляндия закрыла границу для россиян
Фото: huuto.net

В Финляндии приняли решение о закрытии государственной границы для российских туристов с 30 сентября текущего года. Об этом сообщило правительство страны.

«Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», – отмечается в сообщении пресс-службы кабмина Финляндии.

Ограничение на въезд распространяется как на приезжающих туристов, так и на транзит в другие страны через Финляндию. Отмечается, что такое решение финского правительства связано с быстро растущим объемом туристов, прибывающих в страну.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 114, комментариев: 0
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