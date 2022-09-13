В России зарегистрировали более 100 смертей от коронавируса за сутки

Впервые с 21 мая в России за сутки выявили более 100 смертей от коронавирусной инфекции. Число умерших возросло на 101 против 81 днем ранее. Всего с начала пандемии скончались 385 530 заболевших.

«Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 44 045 против 46 488 днем ранее, до 20 157 143. За сутки в России госпитализировали 4 663 заболевших ковидом против 1 848 днем ранее (рост на 152,3%). Число госпитализаций увеличилось в 79 регионах и уменьшилось в шести», – отметили в ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Напоминаем, что в Югре зарегистрировали 506 новых заболевших ковидом за последние сутки. На момент выявления у 493 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 обнаружили пневмонию.