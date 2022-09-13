За сутки в ХМАО ковидом заболели 506 человек

506 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявили в 17 муниципалитете ХМАО за последние сутки. Из них 244 – в Сургуте, 43 – в Нижневартовске, 37 – в Ханты-Мансийске, 22 – в Нефтеюганске. 231 395 случаев ковида зарегистрировано на территории региона за весь период.

На момент выявления у 493 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 обнаружена пневмония. 231 395 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа за весь период.

За весь период от COVID - умерли 2 562 человек. За сутки излечились 477 человек, за весь период пандемии – 221 506 югорчан.