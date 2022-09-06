Кристина Асмус стала фигуранткой дела о дискредитации армии из-за черного квадрата

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение административного дела против актрисы Кристины Асмус. Она обвиняется в дискредитации вооруженных сил РФ, сообщает РБК.

Адвокат актрисы Владимир Ляховский ходатайствовал о прекращении дела из-за отсутствия состава административного правонарушения. Он подчеркнул, что административная ответственность за дискредитацию действий армии была введена в марте, а Кристина Асмус разместила пост в соцсетях 24 февраля, когда такой статьи не было в КоАП. Ляховский также заявил, что расследование фактически не проводилось, и назвал обвинения в дискредитации произвольной трактовкой поста актрисы.

По словам адвоката, протокол на Кристину Асмус составили из-за опубликованного 24 февраля поста в соцсетях с черным квадратом. В нем также был антивоенный призыв.

О деле против актрисы стало известно 31 августа. Тогда в пресс-службе Тверского суда сообщили, что к ним поступило дело в отношении Кристины Асмус о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. В суде уточнили, что актриса «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». О какой именно публикации шла речь, тогда не пояснили.