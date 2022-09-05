16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3713   EUR  60,2187  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Минтруде озвучили долю российских семей, которые не могут взять ипотеку

40% российских семей не могут позволить себе даже льготную ипотеку

В Минтруде озвучили долю российских семей, которые не могут взять ипотеку
pixabay.com

Как минимум 40% российских семей не могут позволить себе никакую ипотеку, даже льготную. Об этом на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Ипотечное кредитование — комфортный и понятный способ улучшения жилищных условий для ряда семей, особенно при условии, что у нас действуют льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека... Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить… Нам необходимы иные способы улучшения жилищных условий», — цитирует Ольгу Баталину РБК.

Она добавила, что в некоторых случаях ипотека может стать сдерживающим рождаемость фактором. Долгосрочные выплаты по ипотечным кредитам способны повлиять на решение родителей о рождении очередного ребенка, добавила чиновница.

По данным банка ВТБ, за восемь месяцев 2022 года объем выдачи ипотеки в России превысил 2,6 трлн руб. Только в июле этого года, сообщал ЦБ, российские банки выдали 91,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 341,5 млрд руб., отмечают «Ведомости».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:27, просмотров: 98, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Житель Тюмени поймал гигантскую щуку 795
  2. В Нижневартовске оценили строительство лыжного центра в 273 миллиона 635
  3. Сургутянка узнала у незнакомца пароль от мобильного банка и перевела себе 640 тысяч рублей 469
  4. В Югре рубят кедры ради сбора шишек 429
  5. Выход в городское общественное пространство – это выход на новую аудиторию и диалог с новыми людьми 394
  6. ​Уход Голливуда отбил у россиян желание ходить в кино 327
  7. ​В России на любой случай проявления межнациональной розни есть несколько статей УК. Зачем придумывать лишнее? 309
  8. В России упал спрос на айтишников 305
  9. Жители Нягани не успели на салют на День нефтяника из-за организаторов 276
  10. Пожилой водитель «Лады» устроил аварию с тремя пострадавшими в Ханты-Мансийске 245
  1. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4007
  2. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3109
  3. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2451
  4. В Сургуте припаркованный рядом с мусоркой автомобиль забросали отходами 1725
  5. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 1668
  6. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 1652
  7. Югорчанам вновь придется носить маски 1552
  8. В Ханты-Мансийске открыли уникальную школу с бассейном и лесной зоной 1549
  9. Чоповцы попытались выгнать подростка из сургутского ТЦ: в дело вмешалась полиция // ВИДЕО 1545
  10. ​Новым заместителем главы Сургута по стройке станет бывший помощник Сергея Полукеева 1456
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7803
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4007
  3. ​Разрушительные заблуждения 3776
  4. ​Нетореными тропами 3738
  5. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3589
  6. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3531
  7. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3196
  8. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3109
  9. Районный парикмахер 2985
  10. ​Люди и книги 2886

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика