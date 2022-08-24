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На 18% упали продажи автомобилей с пробегом в июле в России

Продажи автомобилей с пробегом в России сократились за семь месяцев на 21,5%

На 18% упали продажи автомобилей с пробегом в июле в России
pixabay.com

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле сократились почти на 18% к аналогичному месяцу 2021 года. Всего в прошлом месяце россияне купили 478 044 подержанные машины, следует из обзора «Автостат инфо» на основе данных о регистрации транспортных средств.

71% купленных машин с пробегом – это иномарки, 29% - машины российских марок. В июле продажи иномарок падали быстрее отечественных: 18,6% против 15,2%, отмечают «Ведомости».

По итогам семи месяцев 2022 года рынок подержанных автомобилей в России снизился на 21,5%, пишет агентство «Автостат». Так, в Москве он сократился на 10,5%, Подмосковье – на 20,9%. Сильнее всего вторичный рынок упал на Чукотке – на 47,5%. Рост рынка легковых авто сохранился лишь в Республике Дагестан: с начала года там продали 60,4 тыс. машин, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 49, комментариев: 0
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