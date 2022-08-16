36% детей встречались с незнакомцами из интернета

Дети часто знакомятся с незнакомыми людьми в интернете. Это показало исследование, которое по заказу «Лаборатории Касперского» провела в мае – июне компания Online Interviewer. В опросе поучаствовали 2008 человек – дети и родители. Статистическую погрешность исследователи оценили в 3%.

Согласно результатам исследования, 79% детей получали заявки на добавления в друзья в социальных сетях от незнакомых людей, при этом 23% заявок отправлялись незнакомыми взрослыми детям в возрасте от 7 до 10 лет. 50% детей знакомились в соцсетях и 36% из них затем встречались с этими знакомыми в реальной жизни.

Детям, отмечают в «Лаборатории Касперского», угрожают также киберпреступники и мошенники. У 13% изученной экспертами несовершеннолетней аудитории взламывали аккаунты в соцсетях, 15% сталкивались с интернет-мошенниками, а еще 15% – с телефонными мошенниками.