Великобритания ввела санкции в отношении четырех уральских губернаторов

Губернаторы четырех регионов УрФО попали в новый санкционный список Великобритании. Ограничения введены в отношении губернаторов Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Ямала - Евгения Куйвашева, Алексея Текслера, Александра Моора и Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В рамках санкций главам регионов запрещается въезд в Великобританию. Их активы в стране, если таковые найдутся, будут арестованы.

Всего под ограничительные меры попали руководители 29 российских регионов. Они попали в санкционный список из-за того, что являются руководителями российских регионов, следует из документов британского правительства.