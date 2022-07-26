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​Уральские губернаторы попали под санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции в отношении четырех уральских губернаторов

​Уральские губернаторы попали под санкции Великобритании
Правительство ЯНАО

Губернаторы четырех регионов УрФО попали в новый санкционный список Великобритании. Ограничения введены в отношении губернаторов Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Ямала - Евгения Куйвашева, Алексея Текслера, Александра Моора и Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В рамках санкций главам регионов запрещается въезд в Великобританию. Их активы в стране, если таковые найдутся, будут арестованы.

Всего под ограничительные меры попали руководители 29 российских регионов. Они попали в санкционный список из-за того, что являются руководителями российских регионов, следует из документов британского правительства.


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Сегодня в 17:04, просмотров: 57, комментариев: 0
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