Чемпионская областная рыбалка 9 июля соберет рыбаков со всего Урала

9 и 10 июля на озеро Укинское в Уватском районе состоится чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля поплавочной удочкой». В нем примут участие 50 спортсменов из Тюмени, Ишима, Тобольска, Уватского района, Ханты-Мансийска, Омска и Екатеринбурга.

«Место проведения чемпионата выбрано не случайно. Озеро богато разнообразными породами рыб: плотва, окунь, язь, подлещик. Также среди жителей Уватского района много приверженцев рыбной ловли, которые помогают в проведении и активно участвуют в соревнованиях. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные ожидается жаркая погода, однако при благоприятном стечении обстоятельств и профессионализме спортсменов улов может достигать 6 кг рыбы в одном туре», - рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Программа

9 июля

10:30 состоится построение участников, торжественное открытие соревнований и жеребьевка секторов 1 тура

17:00 финиш, взвешивание и подведение итогов.

10 июля

9:30 начало совернований

13:00 подведение итогов 2 тура и чемпионата в целом.

«Победители и призёры чемпионата определятся по результатам двух дней. Кроме того, будет разыгран специальный приз в номинации Big Fish за самую крупную рыбу. Лидеры соревнований смогут выполнить или повысить свои спортивные разряды, а также получить возможность попасть в сборную региона», - добавили в департаменте.