У российского McDonald’s появился свой логотип

У российского McDonald’s появился новый логотип – об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники внутри компании. Теперь эмблема состоит из двух полос и круга на зеленом фоне – две палочки картошки-фри желтого цвета и оранжевый бургер. Зеленый цвет же обозначает качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.

Отмечается, что меню также претерпело изменения, пусть и незначительные. Россиянам перестанут быть доступны такие популярные позиции, как бургер «Биг Тейсти» и мороженное «Макфлурри Де Люкс» со вкусном клубники и шоколада. Названия некоторых блюд пришлось изменить – у некоторых пропала приставка «Мак», а другие товары и вовсе стали называться иначе. Например, «Роял» — «Гранд», «Роял де Люкс» — «Гранд де Люкс», «Филе-о-Фиш» — «Фиш Бургер». При этом напитками от «Черноголовки» заменять «Coca-Cola» пока не будут.

Отмечается, что с названием пока не определились. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте, среди них – «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно» и «Свободная касса».